‘Klaassen is uitgeleerd bij Ajax en moet in de zomer vertrekken’

Davy Klaassen heeft bij Ajax nog een contract dat tot de zomer van 2019 doorloopt bij Ajax, maar die verbintenis lijkt hij niet uit te dienen. De aanvallende middenvelder geniet belangstelling en een deel van het publiek van Voetbalzone is van mening dat Klaassen toe is aan een stap hogerop.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll Moet Davy Klaassen nog een seizoen bij Ajax blijven? Er werden ruim 16.800 stemmen uitgebracht en 53 procent van de stemmers oordeelde dat de 24-jarige Klaassen is ‘uitgeleerd’ in Amsterdam. Daar staat tegenover dat 47 procent vindt dat Klaassen ‘voor zijn ontwikkeling’ het beste nog ten minste één jaar bij Ajax moet blijven.

De elfvoudig international van het Nederlands elftal wordt volgens de buitenlandse berichtgeving nadrukkelijk in de gaten gehouden door onder meer Napoli en Lazio. “Ik ben drie keer kampioen geworden, waarvan één keer echt als speler. Als aanvoerder de schaal pakken is iets wat ik echt graag nog wil. Dat is nog wel een droom”, zei Klaassen eind maart in een interview met Ajax TV.