Lens en Van Persie helpen Advocaat aan belangrijke overwinning

Fenerbahçe is Galatasaray voorbijgegaan op de ranglijst van de Süper Lig. De Gele Kanaries boekten zondag een 3-1 overwinning op het tegen degradatie strijdende Akhisar en hebben nu één punt meer dan Galatasaray, al komt de concurrent uit Istanbul maandag nog in actie tegen runner-up Medipol Basaksehir.

Fenerbahçe was in de eerste helft de onderliggendde partij, maar ging met een 1-0 voorsprong de rust in door een eigen doelpunt van rechtsback Miguel Lopes. De Portugees verlengde een hoekschop van Jeremain Lens tot in zijn eigen doel. In de tweede helft liep Fenerbahçe uit van Akhisar: Josef de Souza schoot van dichtbij binnen nadat hij een schot van Robin van Persie per ongeluk had geblokt en Lens knalde in de blessuretijd de 3-1 binnen.

De treffer van Akhisar kwam op naam van Ricardo Vaz Té, die vijf minuten na de verplichte onderbreking een strafschop benutte nadat Sokol Cikalleshi was neergehaald door Volkan Sen. Het Fenerbahçe van trainer Dick Advocaat treft nu nog Galatasaray, Rizespor, Besiktas, Antalyaspor, Gençlerbirligi, Trabzonspor en Adanaspor.