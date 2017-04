Toekomst Barazite nog onduidelijk: ‘Nooit gezegd dat ik hier niet wil spelen’

Nacer Barazite is bij FC Utrecht in het bezit van een aflopende verbintenis en het is nog onduidelijk of hij die nog gaat verlengen. De aanvallende middenvelder zegt zich nu niet te focussen op zijn toekomst. Barazite laat dus voorlopig nog in het midden waar hij volgend seizoen onder contract staat.

“Er is nog geen voorcontract of iets, maar mijn broer doet al die zaken. Als je je daar op gaat focussen, dan zie je dat aan je prestaties. Is Europees voetbal een extra stimulans om hier te blijven? Ik heb nooit gezegd dat ik hier niet wil voetballen. Dus dat sluit ik zeker niet uit”, zegt Barazite in gesprek met FOX Sports. In de wedstrijd tegen FC Twente nam hij een doelpunt en een assist voor zijn rekening.

“Waarom ik op de bank begon? Ik heb nog last van een lichte buikwandblessure. Dat gaat niet zo maar over. Dat gaat alleen maar over met rust, maar die rust is er niet. Ik moet er tijdens belangrijke wedstrijden zijn, volgend weekend heb je zo’n duel”, doelt de middenvelder op het treffen met Feyenoord volgende week. “Dat wordt een flinke pot. We maken het ze altijd lastig.”