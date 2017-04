De Jong blijft geloven: ‘De titel? Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen’

Hoewel Willem II een doelpunt onterecht afgekeurd zag worden, boekte PSV zondagavond een verdiende en klinkende overwinning op de Tilburgers (5-0). Luuk de Jong deed enkel in de eerste helft mee, want de aanvaller werd in de rust vervangen door Jürgen Locadia. Desondanks was hij na afloop tevreden.

“Dit was de enige reactie die we konden geven”, zei de aanvoerder tegen FOX Sports. “Iedereen kijkt natuurlijk naar hoe we daar op gaan reageren. De eerste helft hadden we moeite om er doorheen te komen, maar kregen we toch nog een paar goede mogelijkheden en maak je nog net 1-0. Na rust loop je dan verder uit.”

Ondanks dat PSV nog tegen een achterstand van vijf punten aankijkt op Feyenoord, wil De Jong het kampioenschap nog niet helemaal uit het hoofd zetten. “Het biedt hoop dat je nu dichterbij komt. Vier punten op Ajax, vijf op Feyenoord. Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen”, besluit De Jong. PSV gaat komende zaterdag op bezoek bij ADO Den Haag.

Marco van Ginkel was overigens de ‘grote man’ aan de kant van PSV, want de middenvelder scoorde twee keer. Hij gaf aan dat het puntverlies tegen FC Twente hard was aangekomen bij de selectie: “Het was moeilijk te verwerken.” PSV herpakte zich echter tegen Willem II en scoorde vijfmaal, met name na hoekschoppen: “We trainen meer op hoekschoppen dan voor de winterstop en daar hebben we veel profijt van.”