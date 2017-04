Scorende Ibrahimovic: ‘Ik ben oud geboren en zal jong sterven’

Manchester United boekte zondag een 0-3 overwinning op Sunderland en Zlatan Ibrahimovic opende de score. De aanvaller kwam vanaf de rand van het strafschopgebied naar binnen en krulde het leer in de verre hoek, waardoor hij nu in 21 van zijn 51 duels voor Man United heeft gescoord.

Op de vraag wat het geheim is van zijn succes, zei Ibrahimovic na afloop voor de camera van Sky Sports dat hij wel te vergelijken valt met de hoofdpersoon in de film The Curious Case of Benjamin Button. Het verhaal in die film gaat over een man die wordt geboren in het lichaam van een stokoude man, maar naarmate de jaren vorderen, zijn lichaam juist steeds fitter en jonger wordt.

“Ik train hard, blijf gefocust en geloof in wat ik doe. Ik weet waartoe ik in staat ben”, aldus Ibrahimovic. “Ik maak mij ook geen zorgen, speel gewoon mijn wedstrijd. Ik probeer te genieten en hoe ouder ik word, hoe intelligenter ik ga spelen. Natuurlijk kun je niet meer zo bewegen als vijf of tien jaar geleden, maar hoe ouder, ervarener en intelligenter ik word, hoe minder energie je verspeelt aan overbodige zaken in het veld.”

“Mijn spel wordt beter, ik word beter en zoals ik al gezegd heb: ik voel mij een beetje een Benjamin Button. Ik ben oud geboren en zal jong sterven!”, sprak de Zweed, die dit seizoen zeventien competitiedoelpunten maakte. Diego Costa maakte er eveneens zeventien, maar Alexis Sánchez (achtien), Harry Kane (negentien) en Romelu Lukaku (23) toonden zich nóg productiever.