Van Breukelen: ‘Van Gaal moet komen, ook als dat ten koste gaat van mij’

Louis van Gaal wordt sinds het ontslag van bondscoach Danny Blind in verband gebracht met een functie binnen de KNVB. Hans van Breukelen is momenteel technisch directeur bij de voetbalbond en juicht de komst van Van Gaal toe. Zelfs als dat ten koste gaat van zijn eigen functie bij de KNVB.

“Louis móet binnen de KNVB een functie krijgen. Hij kan als trainer terugkeren of als adviseur. Zelfs als het ten koste gaat van mijn eigen functie dan zeg ik nog: Ga je gang, Louis. Want we hebben hem gewoon nodig”, zegt Van Breukelen in gesprek met De Stentor.

De kans lijkt aanwezig dat Van Gaal aan de slag gaat als bestuursvoorzitter in de nieuwe organisatiestructuur van de KNVB. Michael van Praag gaf eerder toe tegenover het Algemeen Dagblad dat hij sprak met Van Gaal over een functie binnen de voetbalbond. “We hebben twee weken geleden nog samen gegeten. Uiteraard heb ik geregeld contact met Louis, dat lijkt me logisch.”