Lukaku scherpt persoonlijk record aan bij doelpuntrijke zege Everton

Everton heeft goede zaken gedaan in de strijd om een Europees ticket. The Toffees rekenden zondagavond met 4-2 af met Leicester City en Romelu Lukaku kroonde zich met twee doelpunten tot de man van de wedstrijd.

De 23-jarige Lukaku maakte zijn 22e en 23e Premier League-doelpunt van het seizoen en heeft in het huidige voetbaljaar nu meer treffers gemaakt dan Middlesbrough, dat 22 keer scoorde. Daar komt bij dat Everton in het huidige kalenderjaar al meer competitiedoelpunten heeft gemaakt dan in 2016: 26 om 25. Everton keek na een dol openingskwartier tegen een 1-2 achterstand aan na doelpunten van Tom Davies, Islam Slimani en Marc Albrighton.

Lukaku maakte er met een kopbal 2-2 van en Phil Jagielka maakte er 3-2 van, kort nadat Kasper Schmeichel Ross Barkley van scoren had afgehouden. Na een klein uur spelen maakte Everton er 4-2 van: na een hoekschop van Kevin Mirallas belandde de bal uiteindelijk bij Lukaku, die niet twijfelde en de zesde van de avond binnentrapte. Leicester kwam na die treffer meer opzetten, maar scoorde niet meer. Leonardo Ulloa en Lukaku kregen nog kansen, maar het bleef bij 4-2 op Goodison Park.