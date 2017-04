PSV loopt na ‘gemist doelpunt’ probleemloos over Willem II heen

PSV blijft in het spoor van Feyenoord en Ajax. De Eindhovenaren wonnen in eigen huis met 5-0 van Willem II, door doelpunten van Nicolas Isimat-Mirin, tweemaal Marco van Ginkel, Gastón Pereiro en Andrès Guardado. Overigens kwam PSV in de eerste helft goed weg, toen een zuiver doelpunt van Thom Haye over het hoofd werd gezien. De inzet van de middenvelder van Willem II stuitte via de onderkant van de lat over de doellijn, maar dat ontging de arbitrage.

PSV-trainer Phillip Cocu had de nodige omzettingen gedaan ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Twente, die met 2-2 gelijkgespeeld werd. Jürgen Locadia, Siem de Jong en Héctor Moreno kregen tegen Willem II een plaats op de bank. Daniel Schwaab, Bart Ramselaar en Gastón Pereiro mochten daarentegen in de basiself beginnen. Vanaf het begin had de thuisploeg het veldoverwicht, wat leidde tot enkele speldenprikjes via onder meer Luuk de Jong, Marco van Ginkel, Davy Pröpper en Pereiro.

Dries Wuytens liep na een botsing met Obbi Oulare een forse hoofdwond op.

Na een half uur spelen eiste de arbitrage de hoofdrol op in het treffen. Een inzet van Thom Haye belandde via de onderkant van de lat achter de doellijn, maar er is geen doellijntechnologie in het Phillips Stadion. Zowel scheidsrechter Pol van Boekel als zijn assistent Nicky Siebert namen niet waar dat de bal de doellijn was gepasseerd.

Op slag van rust belandde een kopbal van Nicolas Isimat-Mirin wel duidelijk achter de doellijn, waardoor PSV op voorsprong kwam. De Fransman promoveerde een hoekschop van Andrès Guardado tot doelpunt. Ondanks dat PSV niet groots speelde, verdubbelde het tien minuten na rust de marge. Opnieuw was Guardado uit een hoekschop de aangever, maar deze keer was Marco van Ginkel met het hoofd de doelpuntenmaker.

Een kwartier voor tijd gooide Pereiro de wedstrijd definitief in het slot. De Uruguayaan speelde zich vrij in het strafschopgebied en schoot met de linkervoet in de verre hoek raak. In de slotminuten liep PSV via een geweldige knal van Guardado en een bekeken schot van Van Ginkel nog uit naar 5-0. Daardoor bedraagt de achterstand op Ajax nog vier punten, terwijl koploper Feyenoord vijf punten meer heeft. Voor de Eindhovenaren wacht nu volgende week eerst een bezoek aan ADO Den Haag, acht dagen later staat de topper tegen Ajax op het programma.