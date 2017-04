Berghuis blinkt uit: ‘We voelen ons verantwoordelijk voor Rotterdam’

Feyenoord liet zondag twee punten liggen bij PEC Zwolle (2-2) en zag de voorsprong op Ajax daardoor slinken. Steven Berghuis, die twee doelpunten maakte in het MAC³PARK Stadion, hoopt van harte dat Feyenoord het niet meer weggeeft.

“Het wordt spannend, maar ik heb er ook veel zin in. We voelen ons verantwoordelijk voor de club, voor de stad, voor de supporters en voor onszelf. Het zit goed in deze groep, we houden ons hoofd omhoog”, aldus de huurling van Watford voor de camera van FOX Sports.

“We doen er alles voor om kampioen te worden. We staan nog een punt voor en hebben het nog in eigen hand”, besloot Berghuis, die nu in zijn laatste vier competitiewedstrijden bij vijf doelpunten direct betrokken is geweest (twee treffers en drie assists).