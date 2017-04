Menig trekt lange neus tijdens juichen: ‘Ik was het een beetje zat’

Queensy Menig liet tegen Roda JC Kerkrade (2-1 verlies) een enorme kans liggen en werd dagenlang met die misser geconfronteerd. Na zijn doelpunt tegen Feyenoord (2-2) maakte de 21-jarige aanvaller tijdens het juichen een lange neus.

“Ik mag juichen zoals ik wil. Maar ik deed het ook omdat ik het een beetje zat was”, zei Menig tegen FOX Sports. “Ik ben niet zo'n prater, heb sportief revanche genomen. Ik was blij dat deze wedstrijd zo vroeg kwam en het niet een week in mijn hoofd ging spelen. En dan tegen Feyenoord, heel Nederland kijkt, kom maar op.”

Menig zei de kritiek na zijn kans tegen Roda overigens wel ‘terecht’ te vinden: “Maar mensen gingen ook doen alsof ik niet kon voetballen. Ik wilde een doelpunt maken dat de wereld zou overgaan. Deze gaat niet de wereld over, maar ik ben heel blij met mijn achtste doelpunt van het seizoen en het punt dat we hard nodig hadden.”

Trainer Ron Jans zegt dat hij niet zo gejuicht zou hebben als Menig deed. “Misschien hebben we het er nog wel over. Maar niet iedereen is hetzelfde. Ik laat me er niet door prikkelen, andere jongens wel. Daar is niets mis mee. Het mag alleen nooit ten koste gaan van goede normen en waarden.” Menig maakte zijn achtste van het seizoen.