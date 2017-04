Barcelona bereidt ruildeal met Arsenal voor

Manchester United krijgt binnenlandse concurrentie in de strijd om Antoine Griezmann. Ook Chelsea en Manchester City gaan in de zomer een poging doen voor de Fransman, die honderd miljoen euro moet kosten. (Daily Mail)

(The Sun)

Manchester United gaat vol voor Hugo Lloris als David de Gea komende zomer naar Real Madrid gaat. Paris Saint-Germain wil de keeper van Tottenham Hotspur echter hoe dan ook aan het keepersgilde toevoegen. (The Sun)

Arda Turan zou in het geval van een transfer de omgekeerde route te kunnen bewandelen.

(The Telegraph)

David Moyes neemt het op voor een van zijn opvolgers bij Manchester United. De Schot denkt dat the Red Devils nooit terugkeren aan de top als zij José Mourinho niet de tijd geven om iets op te bouwen. (The Telegraph)