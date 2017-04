Kuyt: ‘We kwamen op tijd langszij, maar maakten het niet af’

Feyenoord zag Ajax zaterdagavond ruim winnen van NEC en wist dat het zondag dus zelf ook moest antwoorden met een overwinning. PEC Zwolle gooide echter roet in het eten: de huidige nummer twaalf van de Eredivisie kwam al vroeg op een 2-0 voorsprong en liet Feyenoord niet verder terugkomen dan 2-2.

Voor Dirk Kuyt was het puntverlies een hard gelag: “Als je zo begint en twee kansen weggeeft, wordt het heel moeilijk. Daarna hebben we ons goed teruggeknokt. We maakten op tijd de 2-2, maar daarna maakten we het niet af. Het heeft te maken met scherpte, met focus. Je mag nooit in een ondertalsituatie komen in de beginfase. Als je elkaar op zo'n moment niet helpt, weet je dat je gekilld kan worden, en dat gebeurde ook”, analyseerde hij na de wedstrijd bij FOX Sports.

Toch weet Kuyt ook dat er nog geen man overboord is: “We hebben nog vier duels te gaan, maar dit zijn wel heel belangrijke punten die we hier verliezen. We moeten hier gewoon winnen, dat weten we zelf ook. Dat is voetbal, maar we hebben nog steeds alles in eigen hand.”