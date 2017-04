AS Roma houdt druk op Juve; Inter onderuit bij degradatiekandidaat

AS Roma heeft zondagmiddag op bezoek bij Bologna geen fouten gemaakt. I Giallorossi boekten een comfortabele 0-3 overwinning en blijven zo in het spoor van koploper Juventus, dat zes punten meer heeft. Voor Internazionale liep het duel met Crotono uit op een debacle: de degradatiekandidaat was met 2-1 te sterk. Stadsgenoot AC Milan had weinig moeite met Palermo.

Bologna - AS Roma 0-3

Roma, met Kevin Strootman in de basis, had de schaapjes na 45 minuten al op het droge tegen Bologna. Nadat Federico Fazio uit een hoekschop de 0-1 had gemaakt, verdubbelde Mohamed Salah op slag van rust de voordelige marge voor de Romeinen na een fraaie combinatie met Edin Dzeko. Bologna had in de eerste helft weinig in de melk te brokkelen tegen Roma, maar kwam na de onderbreking een stuk beter voor de dag. Doelman Wojciech Szczesny hield het team van Luciano Spalletti echter op de been, alvorens Dzeko het duel een kwartier voor tijd op slot gooide.

Crotone - Internazionale 2-1

Inter werd in Calabrië het slachtoffer van de scoringsdrift van Diego Falcinelli. De 25-jarige aanvaller bezorgde Crotone vorige week op bezoek bij Chievo met een late goal de eerste uitzege van het seizoen en ook het elftal van Stefano Pioli had geen grip op de Italiaan. Na een handsbal van Gary Medel opende Falcinelli vanaf de penaltystip de score, waarna de spits nog in de eerste helft voor de 2-0 tekende. Massimo Ambrosini verzorgde 25 minuten voor tijd met een intikker de aansluitingstreffer, maar verder dan dat zou Inter niet meer komen.

AC Milan - Palermo 4-0

Voor Milan was er halverwege het treffen met de Sicilianen al geen vuiltje aan de lucht en dat was grotendeels te danken aan Suso. De Spanjaard krulde al na zes minuten spelen een vrije trap in de bovenhoek en een kwartier later tikte Mario Pasalic vlak voor de lijn de 2-0 binnen. Dankzij Carlos Bacca gingen i Rossoneri met een 3-0 voorsprong de rust in en dat bleek in het tweede bedrijf ruimschoots genoeg voor de overwinning. De bezoekende degradatiekandidaat stelde er namelijk vrijwel niets tegenover en dankzij een knappe goal van Gerard Deulofeu eindigde het duel in 4-0.