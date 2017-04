Van Bronckhorst kan valse start niet verklaren: ‘Dat moet er snel uit'

Koploper Feyenoord morste zondagmiddag twee dure punten in de titelrace. De Rotterdammers maakten een 2-0 achterstand weliswaar ongedaan tegen PEC Zwolle, maar konden puntverlies uiteindelijk niet afwenden: 2-2. Coach Giovanni van Bronckhorst zag zijn elftal net als in het uitduel bij Ajax van vorige week (2-1) een valse start maken.

"We liepen al weer vroeg achter de feiten aan", vertelde Van Bronckhorst na afloop van het duel in Zwolle voor de camera van FOX Sports. "Hoe dat kan is lastig te verklaren, maar het is iets dat er snel uit moet." De voorsprong van Feyenoord op nummer twee Ajax bedraagt nu met nog vier duels op het programma één punt.

"We rechtten onze rug, maar het was niet genoeg. Het gat is nu nog maar een punt, maar daar moeten we mee omgaan", aldus de Feyenoord-trainer, die het moest stellen zonder topscorer Nicolai Jörgensen. "Nicolai voelde op het laatst toch iets tijdens de warming-up. Het risico was te groot om hem te laten starten", aldus Van Bronckhorst. Dirk Kuyt verving de Deen in de punt van de aanval.