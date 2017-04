Man United behoudt tegen zwak Sunderland uitzicht op top vier

Manchester United heeft na twee gelijke spelen op rij in de Premier League weer eens een overwinning geboekt. Zlatan Ibrahimovic zette zijn ploeg na een halfuur spelen op voorsprong tegen een zwak Sunderland, waarna Henrikh Mkhitaryan en Marcus Rashford het duel vlak na rust definitief beslisten: 0-3. United neemt zodoende weer afstand van Arsenal en overnacht, met een achterstand van vier punten op Manchester City, op plek vijf.

Erg overtuigend was het niet wat United in de eerste helft op de grasmat legde, maar toen Craig Pawson halverwege het duel met Sunderland op de fluit blies, zaten de bezoekers toch op rozen. Dat was deels te danken aan Ibrahimovic, die na dertig minuten zijn ploeg met een knappe uithaal op 0-1 zette. Even daarvoor waren the Red Devils ook al dicht bij de openingstreffer, toen Jesse Lingard, die enkele dagen geleden zijn contract openbrak, een opgelegde kans liet liggen.

Victor Anichebe zorgde met nog vijf minuten te gaan voor het eerste gevaar van the Black Cats en hij dwong Sergio Romero, de vervanger van de licht geblesseerde David de Gea, tot een uitstekende redding. Twee minuten voor het rustsignaal leek het duel helemaal voorbij voor de mannen van David Moyes toen Sebastian Larsson met direct rood in moest rukken. De Zweed gleed wat onbesuist in op de benen van Ander Herrera, al leek een gele kaart meer op z’n plek.

Voor zover het duel voor de onderbreking nog niet gespeeld was, was het dat 45 seconden na het begin van de tweede helft wel, toen Mkhitaryan met een droge knal voor de 0-2 zorgde. Een onmachting Sunderland probeerde daarna nog wel wat van de ontmoeting te maken, maar miste het vernuft en de kwaliteit om echt in de buurt van het doel van Romero te komen. Voor José Mourinho bood dat nog de kans een aantal spelers wat rust te geven met het oog op de Europa League, waardoor Rashford en Anthony Martial ook nog aan hun minuten kwamen. Die laatste beloonde het vertrouwen in de slotfase op aangeven van Ibrahimovic nog met een knappe treffer.