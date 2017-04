Feyenoord loopt ondanks comeback averij op bij PEC Zwolle

Feyenoord heeft zondagmiddag duur puntverlies opgelopen in de strijd om de landstitel. De lijstaanvoerder van de Eredivisie maakte een 2-0 achterstand goed tegen PEC Zwolle, maar wist de comeback niet te voltooien: 2-2. Voor het vijfde seizoen op rij wist Feyenoord daardoor niet te winnen in Zwolle. De Rotterdammers hebben nu nog maar een punt voorsprong op Ajax en een beter doelsaldo.

De wedstrijd kon niet veel slechter beginnen voor Feyenoord, maar al vóór de aftrap kregen de bezoekers een domper te verwerken. Nicolai Jörgensen haakte af bij de warming-up en werd vervangen door Dirk Kuyt. De Katwijker zou bij een doelpunt 'de club van honderd' betreden met zijn honderdste Eredivisie-treffer voor Feyenoord, maar kreeg nauwelijks kansen in de eerste helft. De Rotterdammers speelden ondermaats en keken binnen drie minuten tegen een achterstand aan. Queensy Menig opende de score voor PEC.

De rappe aanvaller omspeelde de uitgekomen Brad Jones, was te snel voor Eric Botteghin en deed wat hem donderdag tegen Roda JC Kerkrade niet lukte: scoren voor een open doel. Voor de vijfde keer dit seizoen kreeg Feyenoord een tegendoelpunt in de eerste vijf minuten van een wedstrijd; geen enkele Eredivisieclub overkwam dat vaker. Wakker geschud bleek de koploper niet, want even later werd het zelfs 2-0. Na een fraaie aanval stond Bram van Polen oog in oog met Jones. De aanvoerder schoot knap binnen met de buitenkant van de voet.

Mickey van der Hart voorkwam dat Eljero Elia de 2-1 in de kruising zou jagen, maar verder was het gevaar van Feyenoord beperkt. Na 26 minuten was het toch raak voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Rechtsback Bart Nieuwkoop combineerde aan de rechterflank in de kleine ruimte met Steven Berghuis. De aanvaller nam de bal mee het strafschopgebied in en haalde doeltreffend uit in de linkerhoek. De bal leek houdbaar voor Van der Hart, maar die verkeek zich erop. In het restant van de eerste helft probeerde Feyenoord zonder succes een gaatje te vinden. Kuyt trof Van der Hart met een laag schot.

In de tweede helft voerde Feyenoord de druk op. Kuyt kopte nog over uit een vrije trap van Berghuis, waarna de buitenspeler het heft in eigen handen nam. Berghuis trok vanaf de rechterflank naar binnen, dartelde langs het strafschopgebied en schoot met precisie achter Van der Hart: 2-2. PEC zag Bram van Polen en Kingsley Ehizibue uitvallen met blessures, terwijl Feyenoord naar de 2-3 zocht. Jens Toornstra wist zich geen raad met een uitstekende kans, nadat Elia al op Van der Hart was gestuit. Ook Kuyt en Berghuis waren niet succesvol. Jones redde in blessuretijd nog op een schot van Stef Nijland.