Spartak verstevigt koppositie in Rusland dankzij uitblinkende Promes

Quincy Promes verkeert momenteel in bloedvorm. De Oranje-international scoorde driemaal in zijn laatste vier wedstrijden voor Spartak Moskou en gaf zondagmiddag opnieuw zijn visitekaartje af. In het uitduel bij subtopper FC Ufa was Promes met een doelpunt en een assist opnieuw goud waard voor de Moskovieten: 1-3.

Nadat Denis Gloesjakov in de eerste helft de score had geopend, verdubbelde Promes vlak na de onderbreking de voordelige marge voor de Russische koploper vanaf de penaltystip. Het was voor de aanvaller zijn negende competitietreffer dit seizoen. Ivan Oblyakov deed in de slotfase nog wel iets terug namens de thuisploeg, maar de uitblinkende Promes stelde in blessuretijd Lorenzo Melgarejo in de gelegenheid de 1-3 te scoren.

Spartak verstevigt zo zijn koppositie in de Russische Premier League. Naaste achtervolger Zenit Sint-Petersburg liet eerder dit weekeinde op eigen veld twee dure punten liggen tegen Anzhi Makhachkala (1-1) en kijkt nu met nog acht competitiewedstrijden op het programma tegen een achterstand van acht punten aan.