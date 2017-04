Iniesta volgt Luis Enrique niet: ‘Wijzen naar de arbiter heeft geen zin’

Barcelona liet zaterdagavond een uitgelezen mogelijkheid onbenut om de druk op koploper Real Madrid flink op te voeren. De Catalanen verloren met 2-0 bij laagvlieger Málaga en kijken nu tegen een achterstand van drie punten aan op de aartsrivaal, die zelf eerder op de dag niet voorbij Atlético Madrid kwam (1-1) en een wedstrijd minder heeft gespeeld in LaLiga. Een hard gelag, zo erkent aanvoerder Andrés Iniesta.

"Het is een grote teleurstelling. Het was een goede kans om onszelf een goede uitgangspositie te verschaffen in de titelrace", tekende Sport op uit de mond van middenvelder. "Hopelijk was het de laatste misstap, maar dit is een zware competitie. De stand is zoals die is. De ploeg heeft prima gespeeld en tot het einde gevochten, maar soms gaan dingen niet zoals je dat wil."

Barcelona speelde het laatste kwart in La Rosaleda met tien man, nadat Neymar zijn tweede gele kaart van de wedstrijd had ontvangen. Iniesta weigerde, in tegenstelling tot coach Luis Enrique, de schuld van de nederlaag bij de arbitrage neer te leggen. "Ik ben niet iemand die denkt dat het wijzen naar de arbiter je iets zal opleveren. Het is niet gemakkelijk voor de scheidsrechter om altijd de juiste beslissing te nemen op het veld", besloot de Spaans international.