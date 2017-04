Van Leer schittert in Alkmaar en bezorgt Roda JC waardevol punt

Roda JC Kerkrade heeft zondagmiddag een belangrijk punt overgehouden aan de wedstrijd tegen AZ. In Alkmaar sleepte de nummer zeventien van de Eredivisie een 1-1 gelijkspel uit het vuur. Dat was vooral te danken aan Benjamin van Leer, die meerdere knappe reddingen in huis had en bovendien een penalty van Wout Weghorst keerde. Geen enkele doelman pareerde meer strafschoppen in de Eredivisie sinds 2015/16 dan Van Leer (drie). AZ blijft zesde staan en kan zondag achterhaald worden door FC Twente.

Na de wedstrijden van vrijdag en zaterdag lag de Eredivisie op koers voor de meest doelpuntrijke speelronde ooit, maar AZ en Roda JC maakten er in het eerste halfuur geen spektakelstuk van. Voorzichtige fluitconcerten daalden al na tien minuten neer op het veld, omdat AZ er niet in slaagde om iets te creëren. Dat lukte wel na 24 minuten: de bal bleef hangen in het strafschopgebied en belandde voor de voeten van Weghorst. Doelman Van Leer was alert en dook op de bal.

Even daarna beproefde Ron Vlaar zijn geluk met een verwoestende uithaal. De bal zeilde langs het doel van Van Leer. Via Alireza Jahanbakhsh was het na 32 minuten alsnog raak. Na onhandig balverlies van Gyliano van Velzen lanceerde AZ een messcherpe counter. Weghorst tikte de bal door riching Jahanbakhsh, die vanaf de rechterflank een kanonskogel afvuurde in de verre hoek. Van Leer had moest een antwoord schuldig blijven. Tim Krul voorkwam in een één-op-één-situatie dat Van Velzen zijn fout herstelde.

Ron Vlaar baalt na de gelijkmaker van Roda JC.

De wedstrijd was opengebroken en de kansen volgden elkaar snel op. Direct na de mogelijkheid voor Van Velzen werd Dabney dos Santos bediend door Weghorst, waarna de buitenspeler vanaf de rand van het strafschopgebied uithaalde. De inzet van Dos Santos werd op stijlvolle wijze gepareerd door Van Leer. De keeper hield Roda JC in de wedstrijd en zes minuten voor rust kwamen de Limburgers langszij. Na een corner werd Ron Vlaar afgeschud door Daryl Werker, die de bal van dichtbij achter Krul knikte. AZ kreeg in 2017 voor de derde keer een tegendoelpunt uit een hoekschop; in heel 2016 gebeurde dat slechts eenmaal.

In de tweede helft hield Roda JC de thuisploeg aanvankelijk eenvoudig op afstand. De ploeg van Yannis Anastasiou werd zelf ook een paar keer dreigend. Toch volgde uit een strafschop een honderd procent kans voor AZ, nadat Ard van Peppen hands zou hebben gemaakt na een schot van Weghorst. Arbiter Martin van den Kerkhof liet eerst doorspelen, maar wees toch naar de stip. Van Leer had een fraaie redding in huis op de penalty van Weghorst. Vervolgens tikte Van Leer een volley van Iliass Bel Hassani uit de hoek en keerde hij een schot van Weghorst. Vlak voor tijd miste Tom Van Hyfte nog een goede kopkans voor Roda JC.