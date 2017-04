‘Barça en Real wilden mij, maar ik heb iets wat geld niet kan kopen'

Frank Lampard maakte in de zomer van 2001 de overstap van West Ham United naar Chelsea en groeide op Stamford Bridge uit tot een middenvelder van wereldklasse. Met 211 doelpunten in dertien seizoenen werd de Engelsman topscorer aller tijden van the Blues, alvorens hij na korte periodes bij Manchester City en New York City begin dit jaar een punt zette achter zijn loopbaan. Lampard onthult in Goals on Sunday dat hij meermaals de kans gehad heeft Chelsea in een eerder stadium te verlaten.

"Er waren momenten in mijn carrière dat er interesse was van grote Europese club, maar ik heb er geen spijt van dat ik daar nooit op ben ingegaan", vertelt de inmiddels 38-jarige Lampard. "In het verleden toonden Barcelona en Real Madrid interesse en ook Internazionale informeerde, in de tijd dat José Mourinho er de trainer was. Ik heb echter nooit op het punt gestaan elders te tekenen."

"Als ik erop terugkijk, ben ik daar ook erg blij mee", vervolgt Lampard, die met Chelsea onder meer drie landstitels en de Champions League won. "Ik zou veel gemist hebben. Ik ben blij dat ik die ervaringen voorgoed met me mee zal dragen en kan zeggen dat ik daadwerkelijk trouw was aan één club. Het is iets wat je niet kunt kopen en als je het éénmaal hebt, dan kun je het ook nooit meer verliezen. Mijn band met Chelsea zal altijd innig zijn."