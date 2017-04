Zorgwekkende cijfers doen Guardiola niets: 'Hij hoort bij de besten’

Claudio Bravo maakte zaterdag tegen Hull City (3-1) voor het eerst sinds 21 januari jongstleden zijn opwachting in een competitiewedstrijd voor Manchester City. De Chileense doelman beleefde een rustige middag, maar kon niet voorkomen dat Andrea Ranocchia in de slotfase voor de eretreffer tekende namens Hull.

Ranocchia verschalkte Bravo met een ogenschijnlijk houdbaar schot, maar manager Josep Guardiola was desondanks tevreden met de bijdrage van de sluitpost. "In de opbouw is Claudio samen met Marc-André ter Stegen en Manuel Neuer de beste doelman ter wereld", zei de Spaanse oefenmeester op het digitale thuis van City. "Hij is in de opbouw van grote waarde."

Bravo werd afgelopen zomer door City weggeplukt bij Barcelona, maar de 33-jarige keeper maakt tot op heden geen onuitwisbare indruk. De laatste zeven doelpogingen die hij te verwerken kreeg, leverden een tegendoelpunt op, maar dat was voor Guardiola geen reden om in het duel met Hull te opteren voor Willy Caballero, die Bravo de laatste maanden op de bank hield. "Ik heb die keuze gemaakt, maar een specifieke reden had ik er niet voor. Ik maak elke wedstrijd een keuze en nu heb ik hiervoor gekozen", aldus Guardiola.