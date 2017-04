‘Het was voor mezelf en Ajax beter dat ik eruit ging’

Ajax won zaterdagavond met 1-5 van NEC en meldde zich zo voor even naast koploper Feyenoord op de ranglijst. Ondanks dat de Amsterdammers een vrij probleemloze wedstrijd beleefden, kwamen zij toch niet helemaal ongeschonden uit de strijd. Matthijs de Ligt liet zich in de rust met lichte klachten vervangen, al lijkt zijn blessure mee te vallen.

De Ligt raakte geblesseerd toen hij een tackle maakte en er een tegenstander op zijn been terecht kwam: “Toen ik opstond voelde ik gelijk dat het niet best was. Ik heb een beetje doorgelopen en uiteindelijk ging het nog wel. Maar ik dacht, met een druk programma op het oog en de uitstekende vervangers is het denk voor het team en voor mezelf het beste als ik eruit ga”, vertelde hij aan AT5.

De Ligt kreeg de afgelopen weken de nodige kritiek te verwerken na zijn optreden in het Nederlands elftal. Zelf is hij hier echter niet zo mee bezig: “Ik ga er gewoon normaal mee om. Het enige wat ik kan doen is mijn best doen. De mening van de trainer telt het zwaarst bij mee en daar hecht ik ook mijn waarde aan.”