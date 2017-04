‘Dat is toevallig, iedere middenvelder wordt een rechtsback bij Feyenoord’

In de afgelopen twee competitiewedstrijden had Bart Nieuwkoop zijn eerste basisplaatsen van het seizoen. Op bezoek bij Ajax was Nieuwkoop de vervanger van Tonny Vilhena op het middenveld van Feyenoord; woensdag tegen Go Ahead Eagles nam Nieuwkoop de rechtsbackpositie over van de geblesseerde Rick Karsdorp. Een voorkeur tussen beide linies heeft Nieuwkoop niet.

"Op dit moment ben ik blij dat ik minuten maak. Het maakt me niet uit of dat op het middenveld of dat als rechtsback is. De toekomst moet dat uitwijzen", vertelt Nieuwkoop, die zondag tegen PEC Zwolle vermoedelijk weer als rechtsback speelt, aan de NOS. "Ik focus me op dit moment iets meer op rechtsback. Ik denk dat dat een goede positie voor mij kan zijn."

In de jeugd was Nieuwkoop een middenvelder. Karsdorp maakte eenzelfde transformatie door bij Feyenoord. "Tuurlijk is dat toevallig. Rick heeft hetzelfde meegemaakt als ik. Dat is grappig. Gustavo Hamer viel ook in en dat was in de jeugd ook een middenvelder. Iedere middenvelder wordt bij Feyenoord een rechtsback", lacht Nieuwkoop.