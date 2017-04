Van Gaal-aankoop lucht hart: ‘Door Louis voelde ik me een robot’

Morgan Schneiderlin bewaart geen warme herinneringen aan de samenwerking met Louis van Gaal bij Manchester United. De middenvelder kwam in de zomer van 2015 voor 35 miljoen euro over van Southampton, maar wist de verwachtingen niet waar te maken. In januari vertrok de Fransman naar het Everton van Ronald Koeman.

"Het eerste jaar met Louis van Gaal was een doorn in het oog", blikt Schneiderlin terug in gesprek met l'Équipe. "Ik had totaal geen plezier op het veld. Hij gaf me weinig vrijheid in mijn spel, ondanks dat ik aardig wat ervaring had in de Premier League. Onder hem voelde ik me een robot. De staf zei tegen me: 'Je moet de bal nooit veroveren op dit deel van het veld', 'Je moet dit doen en niet dat', etcetera. Ik raakte een beetje van slag door die instructies."

Schneiderlin kwam onder Van Gaal tot 39 duels in alle competities. Een sterkhouder zoals hij dat bij Southampton was, werd de controleur op Old Trafford niet. "Als een speler zich op het veld steeds afvraagt wat de trainer van hem verlangt in een bepaalde situatie, dan lijdt het spel daaronder. Zeker bij Manchester United, waar alle wedstrijden worden ontleed door de media en waar iedereen van alle kanten bekritiseerd kan worden."