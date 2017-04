Özil gaat voor Champions League: ‘Maar er moet versterking komen’

Mesut Özil heeft niet de intentie om Arsenal te verlaten. De aanvallende middenvelder beschikt over een contract tot medio 2018 en het is onduidelijk of die verbintenis wordt verlengd. Toch spreekt Özil in een interview met de Daily Mail de ambitie uit om prijzen te pakken met Arsenal: hij hoopt beslag te leggen op de landstitel en de Champions League met the Gunners.

De selectie moet dan wel van vers bloed worden voorzien, vindt de Duitser. "De club weet ook dat er versterking moet komen. Maar de mening van de trainer is het belangrijkst. Hij en de club moeten daarover beslissen", weet Özil. "Onze selectie is niet zo breed als die van Bayern München of Real Madrid. Voor de Champions League is het niet genoeg. Zeker tegen de grote ploegen niet, want die hebben een veel bredere spelersgroep."

Arsenal staat op dit moment vijfde in de Premier League en werd door Bayern München uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. De komende jaren moet dat beter. "Ik wil de Champions League en de landstitel winnen. Deze club heeft de potentie om die prijzen te pakken. Als speler ben je nooit tevreden: je wilt altijd meer. Ik sta nog een jaar onder contract en ik hoop die prijzen hier te pakken."

De kans bestaat echter dat Arsenal zich niet eens kwalificeert voor de Champions League. Özil heeft 'nog niet nagedacht' over de invloed die een plek buiten de top vier zou hebben op zijn contractsituatie. "De club komt op de eerste plek, niet Mesut Özil of wie dan ook. In de zomer hebben we genoeg tijd om over de toekomst te praten en dat gaan we ook doen. Ik ben erg gelukkig. Ik voel me verbonden met de club en ik houd van de stad Londen. Maar wat er gaat gebeuren, kan ik nog niet zeggen."