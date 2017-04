Tegenstander geïmponeerd: ‘Ajax heeft een goudhaantje in huis gehaald’

Lorenzo Burnet had zaterdagavond de handen vol aan David Neres. De rechtsbuiten van Ajax liet zich met name in de openingsfase gelden tegen NEC: zijn voorzet leidde na drie minuten tot een eigen doelpunt van Wojciech Golla en even later nam Neres zelf de 0-2 voor zijn rekening. Burnet is onder de indruk geraakt van de Braziliaanse winteraankoop.

"Pff, na tien minuten stonden we al met 0-2 achter", verzucht de linksback na de 1-5 nederlaag in gesprek met Metro. "En beide keren was Neres erbij betrokken. Ik had mijn handen vol aan hem. Veel aanvallen liepen via hem en terecht. Hij is onvoorspelbaar. Naar binnen, buitenom, het maakt hem niet uit. Hij passeert makkelijk, ik denk dat Ajax een goudhaantje in huis heeft gehaald."

Lasse Schöne is eveneens te spreken over Neres. De twintigjarige vleugelaanvaller speelt volgens de Deen 'uitstekend'; Schöne noemt Neres een 'interessante speler'. De routinier voorspelt dat Ajax veel plezier gaat beleven aan de dribbelaar. "Zijn eerste basisplek was tegen Feyenoord, dat is normaal gesproken de moeilijkste wedstrijd van het jaar. Maar hij stond er meteen in De Klassieker. Erg knap. En tot nu toe trekt hij de lijn door."