‘Tottenham gaat over tot verkoop Janssen en heeft opvolger in vizier’

Tottenham Hotspur bereidt zich voor op de verkoop van Vincent Janssen. Volgens de Daily Mirror hebben de Londenaren inmiddels genoeg gezien: Janssen voldoet niet en dus oriënteert men zich op een vervanger. Burnley-spits Andre Gray staat bovenaan de verlanglijst.

Janssen wist de stemming in de Engelse pers woensdag te kantelen met een heerlijke en cruciale assist op Heung-Min Son. De voormalig topscorer van de Eredivisie mocht zaterdag tegen Watford (4-0) in de basis beginnen, maar speelde een ongelukkige wedstrijd. De miljoenen die Janssen komende zomer nog kan opleveren, moeten de komst van Gray financieren.

De aanvaller van Burnley, 25 jaar, is bezig aan zijn eerste seizoen in de Premier League. Hij was dit seizoen goed voor 8 doelpunten in 26 competitiewedstrijden. Het contract van Gray loopt door tot medio 2018, waardoor Burnley mogelijk wil meewerken aan een transfer. De bedoeling is dat Gray de rol van Janssen inneemt als alternatief voor Harry Kane.