Mourinho looft Engelse veteraan: ‘Waarom zouden topclubs hem niet volgen?’

José Mourinho is op zijn hoede voor Jermain Defoe. De spits van Premier League-hekkensluiter Sunderland was dit seizoen al goed voor veertien doelpunten en neemt het zondag op tegen het Manchester United van Mourinho. Volgens de oefenmeester doen Engelse topclubs er goed aan om de 34-jarige Defoe scherp in de gaten te houden.

Mourinho haalde Zlatan Ibrahimovic op dezelfde leeftijd naar Old Trafford en de Zweed maakte de verwachtingen waar. "Als je Zlatan ziet, vraag je je af waarom Jermain geen doelwit van topclubs zou kunnen zijn", citeert de Daily Mail. "Hij scoort makkelijk en is niet blessuregevoelig. Zijn paspoort gaat misschien al lang mee, maar op het veld is daar niets van te zien. Dus als je mij vraagt of hij nog een jaar op topniveau kan spelen in de Premier League, dan zeg ik 'ja'."

"Ik roep altijd dat leeftijd er niet toe doet, zolang je lichaam jonger is. Je kunt veertig zijn met het lichaam van een dertigjarige man", geeft Mourinho aan. Defoe is volgens de Portugees 'heel fit' en pijlsnel op de eerste meters. "Hij reageert heel intuïtief: zijn bewegingen op het veld en schoten lijken op die van een kind. Hij ziet er niet uit als een dertiger", geeft hij aan. "Als spelers gemotiveerd blijven, kunnen ze jaren door. Ik werkte met Javier Zanetti, die kort voor zijn 37ste verjaardag een Champions League-finale speelde."