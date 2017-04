Ziyech: ‘Dat heb ik één keer gedaan en nu heeft iedereen het erover’

Hakim Ziyech is te spreken over het optreden van zijn ploeg in de wedstrijd tegen NEC van zaterdagavond. In de eerste helft was Ajax uitgelopen naar een 0-3 voorsprong; uiteindelijk wonnen de Amsterdammers met 1-5. Volgens Ziyech speelde Ajax vanaf de eerste minuut goed. "Op één moment na speelden we de hele wedstrijd heel geconcentreerd."

Omdat Ajax voor de pauze een ruime marge had opgebouwd, was het voor Peter Bosz geen probleem om Lasse Schöne in de rust te wisselen vanwege zijn liesklachten. Ziyech vroeg echter niet om rust. "Ik kon negentig minuten spelen en dat heb ik gedaan. Uiteindelijk gaat het ook om wedstrijdritme opdoen. Ik heb één keer rust genomen en nu heeft iedereen het over 'rust', 'rust' en nog eens 'rust", wijst Ziyech naar het Europa League-thuisduel met FC Kopenhagen van vorige maand.

Donderdag wacht voor Ajax de eerste ontmoeting met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. De 1-5 zege in Nijmegen zorgt voor goede moed. "We gaan met vertrouwen naar Schalke 04, omdat we goed gespeeld hebben", vertelt Ziyech aan FOX Sports. "Maar qua niveau zegt dit niets, donderdag moeten we uit ander vaatje tappen."