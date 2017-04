Dolend NEC beleeft ‘shockmoment’: ‘Dit was een oefenduel voor Ajax’

NEC stapte zaterdagavond voor de tiende keer in de laatste elf competitieduels als verliezer van het veld. Het team van Peter Hyballa keek na acht minuten in het thuisduel met Ajax al tegen een 0-2 achterstand aan en verloor uiteindelijk met 1-5. De coach baalde van de snelle tegentreffers.

"Het is natuurlijk wel een shockmoment voor de spelers. Het is niet het gewenste draaiboek", erkende Hyballa in gesprek met Omroep Gelderland. Na de 0-2 oogde NEC ietwat beter. "Ajax is natuurlijk beter, ze komen in de flow en dan moet je veel passie brengen. Dat hebben we voor en na de 1-3 wel gedaan."

Ferdi Kadioglu maakte op heerlijke wijze de aansluitingstreffer voor NEC. "Nadat we terugkwamen tot 1-3 had ik even het gevoel dat we misschien nog iets konden forceren", zo vervolgde Hyballa zijn relaas tegen de Gelderlander. "Maar dit was een oefenwedstrijd voor Ajax." NEC heeft nog vier duels om boven de rode streep te eindigen. Het eerstvolgende duel is op bezoek bij FC Twente.

NEC speelt twee van de laatste drie competitieduels in eigen huis. De Nijmegenaren kriigen zowel Excelsior als AZ op bezoek. Het reguliere seizoen wordt vervolgens afgesloten met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.