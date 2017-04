Traoré: ‘Jullie weten allemaal dat hij een belangrijke speler voor Ajax is’

Bertrand Traoré was zaterdagavond met twee goals tegen NEC (1-5) een van de beste spelers aan de kant van Ajax. De aanvaller kreeg bij zijn wissel in de slotfase een vaderlijk schouderklopje van Bosz. "Het is niets speciaals", vertelde Traoré in gesprek met de NOS. "We gaan professioneel met elkaar om, maar het is niet dat we elkaar buiten Ajax om zien of iets dergelijks."

Hoewel Traoré zich fijn voelt in de punt van de aanval, hoopt hij dat concurrent Kasper Dolberg snel weer fit is. "Jullie weten allemaal net als ik dat Kasper een heel belangrijke speler voor ons is", zo gaf Traoré aan het Algemeen Dagblad te kennen. "Ik hoop echt dat hij er snel weer bij is, want dan zijn we nóg gevaarlijker. In deze maand hebben iedereen nodig."

Traoré herinnert zich nog maar al te goed dat hij enkele weken geleden door de fans van Ajax werd uitgefloten. "Ik ben 21 jaar en moet dus nog veel leren", zo benadrukte de huurling van Chelsea. "Ook het omgaan met kritiek. Als je bij een grote club wil slagen, moet je daar tegen kunnen. Dus ik zie het maar als iets positiefs."

Traoré lag zodoende onder vuur, maar Davy Klaassen geloofde in hem. "Gelukkig beloont hij zichzelf met twee goals", zo vertelde de captain via de officiële kanalen van Ajax. "Natuurlijk, hij mist weleens wat kansen, maar vandaag (zaterdag, red.) deed hij dat gelukkig niet. Hij speelt al weken heel goed, alleen de goals ontbraken."