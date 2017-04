Klaassen looft ‘leuke jongen’: ‘Hij heeft schijt aan alles, hij doet wat hij wil

Ajax zegevierde zaterdag met 1-5 over NEC. Davy Klaassen vervulde een belangrijke rol in de ruime overwinning in Nijmegen, met een 'hattrick' aan assists. Toch was de Oranje-international bij een groot deel van de supporters van NEC om een andere reden de gebeten hond.

Klaassen beging een overtreding op een tegenstander en werd vervolgens continu uitgefloten. "Ik dacht dat ik de bal kon pakken, maar ik was te laat en ik gaf die jongen een schop", blikte de middenvelder annex captain in gesprek met AT5 terug op het moment in de wedstrijd. "Tja het is niet anders. Af en toe geef je een schop en af en toe krijg je een schop, kan gebeuren."

Klaassen had via de officiële kanalen van Ajax lovende woorden over voor David Neres, die de 0-2 maakte en ook zag hoe NEC'er Wojciech Golla zijn pass in eigen doel werkte en daarmee de 0-1 verzorgde. "Hij is belangrijk, bij veel aanvallen betrokken. Hij kan scoren, dat is ook lekker. En hij is ook gewoon een leuke jongen." Klaassen kan ook het karakter van Neres waarderen. "Hij heeft schijt aan alles. Hij doet wat hij wil, op een goede manier. Hij maakt zich volgens mij niet veel zorgen."