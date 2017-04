Applaus kost weggestuurde Neymar mogelijk ook duel met Real Madrid

Neymar werd zaterdagavond voor het eerst in 181 officiële duels in het tenue van Barcelona van het veld gestuurd. Na ruim een uur spelen in de competitiewedstrijd tegen Málaga (2-0) verlies ging de aanvaller te hard door op Diego Llorente en incasseerde hij zijn tweede gele kaart van Jesús Gil Manzano, de dienstdoende arbiter.

Neymar mist zodoende de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad, maar moet mogelijk vrezen voor een langere schorsing. Na zijn rode kaart en op weg naar de catacomben van La Rosaleda deelde hij een cynisch applaus uit aan de vierde man, zo valt in het scheidsrechtersrapport van Gil Manzano te lezen.

Voor een dergelijke actie kán Neymar, als de regels van de Spaanse voetbalbond worden nageleefd, een extra schorsing van één tot drie duels tegemoet zien. Dat betekent dat de Braziliaan ook de krachtmeting met Real Madrid, op 23 april in het Santiago Bernabéu, aan zich voorbij zou moeten laten gaan.

Neymar zag in zijn loopbaan vier keer eerder rood; driemaal in het tenue van Santos en één keer met het nationale elftal van Brazilië. Door de nederlaag is de achterstand van Barcelona op Real Madrid drie punten. De hoofdstedelingen hebben bovendien nog een inhaalduel met Celta de Vigo tegoed.