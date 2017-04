‘Houd op man, ga wat anders doen, ga niet betaald voetbal spelen’

De selectie van ADO Den Haag hoeft zich zondag niet op het trainingsveld te melden. Coach Fons Groenendijk beloont zijn team met een vrije dag, na de 4-3 zege op FC Groningen en de eerdere overwinningen op Roda JC Kerkrade en Willem II. Bij FC Groningen is de spanning echter te snijden.

Ernest Faber heeft de vrije dag van de spelersgroep van FC Groningen juist geschrapt. Zondagochtend om 08.00 uur moeten de spelers zich op de club melden. "Dan gaan we trainen en wil ik van hen horen waar ze heen willen", zo vertelde de oefenmeester van de noorderlingen in gesprek met FOX Sports. FC Groningen keek na 47 minuten spelen al tegen een 4-0 achterstand aan. Faber had in de rust van de wedstrijd met een aantal spelers 'neus aan neus' gestaan in de kleedkamer, zo erkende de trainer.

"Houd dan maar lekker op jongens, ga lekker naar huis. Dan doen we het wel schriftelijk af", zo foeterde Faber. "We geven in een kwartier alles weg. Als je het laat lopen, houd dan lekker op. Wegwezen. Houd op man, ga wat anders doen, ga niet betaald voetbal spelen. We hebben als een stel oude wijven staan te verdedigen. Ik dacht dat Sinterklaas niet bestond. Nou, hij is vanavond hier herboren."