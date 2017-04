Dost schittert met hattrick in ruime thuiszege van Sporting Portugal

Bas Dost is niet te stoppen in de Liga NOS. De aanvaller had zaterdagavond een groot aandeel in de competitiezege van Sporting Portugal op Boavista. Mede dankzij een hattrick van de Nederlander eindigde het duel in het José Alvalade in 4-0. Dost staat op 27 competitiedoelpunten, in 25 optredens. Marvin Zeegelaar stond negentig minuten binnen de lijnen; Luc Castaignos kwam niet in actie.

Alan Ruiz brak na twintig minuten de ban. Met doelpunt nummer zes in zijn laatste acht duels bracht de aanvaller het scorebord in beweging. Negen minuten later verdubbelde Dost de voordelige marge, nadat Bruno César de clubtopscorer een niet te missen kans bood. De Oranje-international zette vanaf elf meter de 3-0 op het scorebord, na een overtreding van Andre Bukia op Bruno César.

De 4-0 kwam ook voor de rekening van Dost, die na een counter opnieuw door Bruno César bediend werd. Een monsterzege bleef echter uit, daar os Leoes in de resterende 27 minuten niet tot scoren kwamen. Sporting staat derde, met liefst tien punten voorsprong op Sporting Braga. De achterstand op stadsgenoot en nummer twee Benfica, dat een duel minder heeft gespeeld, bedraagt vijf punten. FC Porto heeft acht punten meer.