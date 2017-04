Bosz: ‘Dat kan niet, we gaan het wel bespreken en goed nakijken’

Op bezoek bij NEC kende Ajax een vrij comfortabele avond. De Amsterdammers wonnen in De Goffert met 1-5, maar trainer Peter Bosz had na afloop toch nog iets te klagen. De Ajax-trainer was niet blij met het tegendoelpunt dat Ferdi Kadioglu namens de Nijmegenaren maakte in de tweede helft.

“Dat kan niet. We gaan het wel bespreken en goed nakijken. Wij staan niet goed, anders kunnen zij nooit zo voor de keeper komen”, zegt Bosz in gesprek met FOX Sports. Voor Ajax wacht komende donderdag de eerste wedstrijd in het tweeluik met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League.

Of Bosz donderdag zal kiezen voor Kasper Dolberg of Bertrand Traoré, liet hij nog in het midden. De Burkinees nam tegen NEC twee doelpunten voor zijn rekening. “We hebben meer goede spelers, dat heb je vandaag ook gezien. Ik vond Jairo Riedewald vandaag ook goed invallen. Dat zijn toch heerlijke problemen, dat is beter dan dat ik denk: wie moet ik nu weer op gaan stellen?”