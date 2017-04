Barcelona verliest in Málaga en raakt Neymar met rood kwijt

Barcelona heeft zaterdagavond een gevoelige nederlaag geleden. Het team van Luis Enrique wilde in de uitwedstrijd tegen Málaga profiteren van de remise van Real Madrid tegen Atlético Madrid, maar verslikte zich volledig in de Andalusiërs: 2-0. Neymar werd na ruim een uur spelen van het veld gestuurd. Door de nederlaag heeft Barcelona nu drie punten minder dan Real Madrid en moet het hopen dat de lijstaanvoerder van LaLiga de inhaalwedstrijd tegen Celta de Vigo niet wint.

In een eerste helft met weinig kansen voor beide teams had Barcelona weliswaar meer balbezicht, maar dat vertaalde zich niet in het creëren van gevaarlijke kansen voor het doel van Carlos Kameni. Het team van Michel maakte achterin een solide indruk en bracht nota bene zelf het scorebord in beweging. Jérémy Mathieu kon de rappe Sandro niet bijbenen en Marc-André ter Stegen zag er niet goed uit op het moment dat de door Barcelona uitgezwaaide aanvaller zijn schot loste: 1-0.

Luis Enrique had in de eerste helft voldoende gezien en veranderde zijn team in de rust op twee plaatsen: Denis Suárez en Mathieu bleven in de kleedkamer achter, ten faveure van Andrés Iniesta en Sergi Roberto. Barcelona kreeg echter geen grip op de wedstrijd. Na zeldzaam balverlies van Iniesta ontsnapten de Catalanen aan de 2-0 van Juanpi, die aan de rechterkant mocht opkomen en uiteindelijk op Ter Stegen stuitte. Luis Enrique bracht vervolgens Paco Alcácer binnen de lijnen, als vervanger van André Gomes.

Barcelona kwam vier minuten later echter met tien man op het veld te staan. Neymar ging hard door op Diego Llorente en mocht inrukken van de dienstdoende scheidsrechter. Het duel ging vervolgens volledig op en neer, met een onterecht afgekeurd doelpunt van Adalberto Peñaranda en een misser van arbitrage bij een overtreding op Sergi Roberto. De charge was binnen het strafschopgebied, maar de leidsman gaf een vrije trap. Kameni hield Málaga in de slotminuten op de been door een inzet van Sergi Roberto te keren. In de 91e minuut verscheen de 2-0 op het scorebord. Pablo Fornals leidde een tegenaanval van Málaga in en zag hoe Jony het afrondde.