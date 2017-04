Dubbelslag Higuaín helpt Juventus langs Chievo Verona

Juventus heeft in eigen huis gedaan wat het moest doen. De koploper van de Serie A boekte een simpele 2-0 overwinning op Chievo Verona en vergroot de voorsprong op naaste achtervolger AS Roma zo tot negen punten. De Romeinen komen zondag echter nog in actie tegen Bologna.

Het was niet echt verrassend dat Juventus in eigen huis won van Chievo Verona. De Oude Dame is al 31 competitiewedstrijden op rij ongeslagen in het eigen Juventus Stadium. De beginfase leverde kansen op voor Sami Khedira en Paulo Dybala, maar na 23 minuten spelen brak Gonzalo Higuaín de ban. De spits schoot op aangeven van Dybala raak en tekende zo voor zijn twintigste competitiedoelpunt dit seizoen. In de vijf voorgaande wedstrijden scoorde Higuaín overigens niet.

In de tweede helft kreeg Juventus nog wat kansjes om de score te verdubbelen, onder meer via Higuaín en Dybala. Vlak voor tijd gooide Higuaín met zijn 21e competitiedoelpunt de wedstrijd in het slot. De Argentijnse spits schoot een voorzet van Stephan Lichtsteiner feilloos binnen en bepaalde daarmee de eindstand op 2-0.

Komende week staat voor Juventus de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League op het programma. De Italianen ontmoeten in het eigen Juventus Stadium Barcelona. In de Serie A staat het er voor Juventus bijzonder goed voor. AS Roma moet zondag zien te winnen van Bologna om de achterstand terug te brengen tot zes punten, terwijl Napoli bij winst op Lazio nog een gat van tien punten moet dichten.