Heracles Almelo loopt in spraakmakende eerste helft weg bij Go Ahead

Heracles Almelo heeft zaterdagavond in een veelbewogen eerste helft drie punten veiliggesteld op bezoek bij Go Ahead Eagles. Bij rust leidde de ploeg van John Stegeman met 1-4 en dat zou ook de eindstand worden. Go Ahead speelde vrijwel de hele wedstrijd met tien man, na een vroege en dubieuze rode kaart voor Elvis Manu. Dankzij de overwinning staat Heracles steviger op plek negen.

De tumultueuze eerste helft kwam na twaalf minuten tot ontbranding. Voor de lijn keerde Manu een schot van Brandley Kuwas en volgens scheidsrechter Edwin van de Graaf gebruikte de aanvaller daarbij zijn arm. Uit de camerabeelden bleek dat niet onomstotelijk, maar behalve een strafschop deelde Van de Graaf ook een rode kaart uit aan Manu. Thomas Bruns benutte het buitenkansje; Theo Zwarthoed zat in de goede hoek, maar wist het zuivere schot van de Heracles-aanvoerder niet uit zijn doel te houden.

Daardoor kreeg de avond in één klap een hopeloos karakter voor Go Ahead, zeker doordat Samuel Armenteros er kort daarna 0-2 van maakte. In de counter vuurde Kristoffer Peterson een schot af, waar Zwarthoed redding op bracht. In de rebound was de eer aan Armenteros. De wedstrijd leek verworden tot trainingspartij voor Go Ahead. Halverwege de eerste helft deed Peterson er nog een schepje bovenop: hij trok naar binnen en schoot prachtig raak in de bovenhoek. Dan Crowley deed een minuut later op soortgelijke wijze iets terug.

Samuel Armenteros kwam tweemaal tot scoren namens Heracles Almelo.

Het doelpunt van de Arsenal-huurling was nóg stuk fraaier: vanuit een lastige hoek in het zestienmetergebied vond Crowley de kruising met een heerlijk schot. Heracles liet zich niet van de wijs brengen en bleef domineren. Via Reuven Niemeijer werd het geen 1-4, maar een tweede strafschop bood uitkomst voor Heracles. Sander Fischer beging een overtreding op Robin Gosens, waarna Armenteros koelbloedig aantekende voor zijn zestiende seizoenstreffer.

Na rust maakte Heracles minder aanstalten om de marge uit te breiden. De punten waren binnen en de bezoekers speelden de bal daarom geduldig rond. Het stelde Go Ahead in staat om enige druk te zetten, al leidde dat niet tot grote kansen. De meeste schoten werden voortijdig geblokt. Wel kwam er een gevaarlijke vrije trap voor Sam Hendriks, die op de paal mikte. Aan de overzijde liet Niemeijer na om de score op te voeren. Door de nederlaag blijft Go Ahead stijf onderaan staan in de Eredivisie.