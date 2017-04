Kadioglu: ‘Ik schaamde me een beetje dat ik in het veld liep’

NEC verloor zaterdagavond in eigen huis met 1-5 van Ajax. Enig lichtpuntje voor de Nijmegenaren was het doelpunt van de zeventienjarige Ferdi Kadioglu, die met een fraaie lob voor de enige NEC-treffer zorgde. De jonge middenvelder was na afloop hard over de prestaties van zijn ploeg.

“Het was zeker niet best. Ik schaamde me een beetje om op het veld te lopen. Het leek wel een FIFA-spelletje, ze konden zo door onze verdediging heen lopen. Ik schaamde me kapot”, zegt Kadioglu voor de camera’s van FOX Sports. Hij kwam pas na rust in het veld. “De trainer vindt dat ik nog geen negentig minuten aankan iedere wedstrijd, daarom kwam ik van de bank. Ik weet het niet precies.”

“Ik moest tussen de linies vrijkomen, mijn best doen en zorgen dat het niet meer dan 0-3 zou worden. Ik maakte 1-3 en kreeg daardoor een beetje hoop”, vervolgt de middenvelder. “Maar na de 1-4, wat weer heel makkelijk gaat, wordt het heel lastig. Als we zo doorgaan, wordt het lastig. Er moet wat veranderen hier. Tot nu toe wel veel mooie goals gemaakt, daar ben ik blij mee. Ik heb er nog steeds vertrouwen in. We moeten blijven knokken en zorgen dat we het eerste doelpunt maken.”