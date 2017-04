ADO Den Haag neemt dankzij sterk begin afstand van gevarenzone

Een bij vlagen wervelend ADO Den Haag heeft met een 4-3 overwinning op FC Groningen een belangrijke stap naar rechtstreekse handhaving gezet. Al na 23 minuten spelen stond de ploeg van trainer Alfons Groenendijk met 3-0 voor en die opgebouwde voorsprong kwam daarna niet meer in gevaar. Door de zege is de ploeg uit de Hofstad gestegen naar de twaalfde plaats, die het moet delen met PEC Zwolle.

De Zwollenaren komen zondag nog in actie tegen Feyenoord. Desondanks zal niemand bij ADO Den Haag enkele weken hebben gedacht nu op deze plaats van de ranglijst te staan. Van de afgelopen vijf wedstrijden wonnen de groengelen er vier en ook in de wedstrijd tegen FC Groningen begon ADO behoorlijk goed. Binnen het kwartier had de thuisploeg al de voorsprong te pakken. Danny Bakker zette zijn voet tegen een schot van Aaron Meijers, waarna de bal achter Groningen-doelman Sergio Padt verdween.

Enkele minuten later wist ADO Den Haag de score al te verdubbelen. Sheraldo Becker leverde na een goede actie een gevaarlijke voorzet af, die door Groningen matig weggewerkt werd. De bal kwam voor de voeten van Dion Malone, die vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. Binnen het half uur bracht ADO de marge ook nog naar drie. Becker leverde opnieuw een panklare voorzet af, die door Mike Havenaar binnengekopt werd. Het is al het vierde duel op rij waarin de Japanner tot score komt, omdat hij niet speelde in de met 4-0 verloren wedstrijd tegen AZ. Hij kreeg het nog nooit voor elkaar om vier wedstrijden op rij te scoren.

ADO-verdediger Wilfried Kanon in duel met Groninger Bryan Linssen

Sinds de spits weer terug is in de basiself, lijkt het te zijn gaan draaien bij ADO Den Haag. Na rust kwam FC Groningen waarschijnlijk met alle goede bedoelingen uit de kleedkamer, maar al na enkele minuten lag de bal in het Groningse net. Een misverstand tussen Samir Memisevic en Padt zorgde ervoor dat Malone volledig vrijstaand de vierde Haagse treffer binnen kon werken. Even later was het diezelfde Malone die in het eigen strafschopgebied Jesper Drost aan zijn arm trok.

Scheidsrechter Jeroen Manschot beoordeelde dat als een overtreding en legde de bal op de stip. Mimoun Mahi maakte vanaf elf meter geen fout en bracht de achterstand zo terug naar drie doelpunten. Na 64 minuten bracht Bryan Linssen met een kiezelhard schot, dat van richting veranderd werd, de marge nog terug tot twee. FC Groningen speelde in het tweede bedrijf aanmerkelijk beter en kreeg via Alexander Sørloth ook nog kansen nog terug te komen tot 4-3.

ADO Den Haag werd wat nerveus van de druk van FC Groningen en liet daardoor niet meer het wervelende voetbal van de eerste helft zien. Toch hield de Haagse verdediging over het algemeen stand. In de absolute slotminuut schoot Linssen van afstand zijn tweede doelpunt van de avond binnen, maar er was voor FC Groningen geen tijd meer om dichterbij te komen. Door de overwinning heeft ADO Den Haag het gat met de gevarenzone vergroot tot drie punten.