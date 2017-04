Ook Chelsea krijgt punten niet cadeau bij bezoek aan Bournemouth

Chelsea is zaterdag een stap dichter bij de landstitel gekomen. Het team van Antonio Conte zegevierde met 1-3 bij Bournemouth en heeft zodoende nog steeds zeven punten meer dan Tottenham Hotspur, met nog zes speeldagen te gaan. De lijstaanvoerder van de Premier League gaat volgende week op bezoek bij Manchester United.

Chelsea wist op basis van de resultaten van Bournemouth in eigen huis tegen Tottenham Hotspur (0-0), Liverpool (4-3 zege) en Arsenal (3-3) dat het een lastige avond tegemoet ging. Het ging al bijna in de eerste minuut fout, toen Thibaut Courtois ternauwernood kon voorkomen dat David Luiz een eigen doelpunt maakte. Diego Costa maakte na zeventien minuten spelen zijn vijftigste doelpunt in het tenue van de Londenaren. Hij draaide goed weg en zag hoe zijn inzet via het gezicht van Adam Smith in het doel belandde.

Chelsea vergrootte drie minuten later reeds de voordelige marge. Na goed voorbereidend werk van N'Golo Kanté werkte ook Eden Hazard de bal achter Artur Boruc. Het team van Eddie Howe gaf de moed niet op en ging nadrukkelijk op zoek naar een aansluitingsgoal. Een inzet van Benik Afobe op de paal was een voorbode van de 1-2. Met een fraaie knal, zijn twaalfde van het seizoen, verkleinde Joshua King de achterstand.

Hoewel the Cherries na rust probeerden om op gelijke hoogte te komen, leunde Chelsea op de voorsprong en was een rake en indrukwekkende vrije trap van Marcos Alonso de doodssteek voor de thuisploeg. Meer doelpunten vielen er niet in het Vitality Stadium.