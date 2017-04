Bayern droogt Dortmund af; Robben belangrijk met goal

Bayern München heeft goed gereageerd op de verrassende nederlaag bij TSG Hoffenheim van dinsdag. Voor eigen publiek rekende de koploper zaterdagavond af met nummer vier Borussia Dortmund: 4-1. Daardoor bedraagt de voorsprong op naaste belager RB Leipzig weer tien punten. Arjen Robben nam de 3-1 voor zijn rekening. Robert Lewandowski scoorde tweemaal en nam de koppositie in het topscorersklassement over van Pierre-Emerick Aubameyang, die geen doelpunt maakte (26 om 25).

Bij rust leidde Bayern met 2-1, maar die voorsprong had groter kunnen zijn. Met name Robben was ongelukkig in de afronding. Na dertien minuten zeilde een inzet van de Nederlander net naast; even later was een ander schot hetzelfde lot beschoren. Na een halfuur probeerde Robben een counteraanval te bekronen, maar Roman Bürki tikte zijn schot over de lat. Zes minuten voor rust lette de doelman opnieuw goed op toen Robben kwam aanstormen en de bovenhoek opzocht. Die momenten vonden allemaal plaats nadat Bayern razendsnel op een 2-0 voorsprong was gekomen.

In minuut vier was het voor het eerst raak. Thiago Alcántara bediende Philipp Lahm met een subtiele pass, waarna de back het leer doorspeelde richting Franck Ribéry. Die haalde vanaf zo'n veertien meter doeltreffend uit: 1-0. De tweede treffer kwam op naam van Robert Lewandowski. De Pool mocht vanaf circa 22 meter aanleggen voor een vrije trap. Omdat Ousmane Dembélé te vroeg sprong, kon Lewandowski de bal over het talent en in de linkerhoek mikken.

Roman Bürki wist de vrije trap van Robert Lewandowski niet uit zijn doel te houden.

Toch wist Dortmund al gauw de aansluiting te vinden. Arturo Vidal werkte de bal op ongelukkige wijze weg, waardoor Raphaël Guerreiro snoeihard kon uithalen in de bovenhoek. Zijn pegel liet doelman Sven Ulreich kansloos. Mede doordat Robben vervolgens het vizier niet op scherp had staan, werd 2-1 de ruststand. Vlak voor tijd bediende de buitenspeler nog Lewandowski, wiens inzet uit kansrijke positie langs de paal scheerde.

In de tweede helft nam Bayern verder afstand van de bezoekers. Robben scoorde vier minuten na rust op kenmerkende wijze: hij trok vanaf de rechterflank naar binnen, passeerde Sokratis Papastathopoulos en haalde doeltreffend uit in de linkerhoek. Halverwege de tweede helft voorkwam Jérôme Boateng de 2-1, door een inzet van Aubameyang van de lijn te halen, en een minuut daarna was het alweer 4-1. Bürki haalde Lewandowski neer en de spits ontfermde zich met succes over de daaropvolgende penalty.