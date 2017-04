Nederlaag bij Vitesse betekent negatief clubrecord voor sc Heerenveen

Vitesse heeft in eigen huis met 4-2 gewonnen van sc Heerenveen. Het betekende voor de Friezen de zevende nederlaag in een uitwedstrijd op rij, een negatief clubrecord. Nog nooit verloor sc Heerenveen zeven uitduels achter elkaar. Aan de zijde van Vitesse was Ricky van Wolfswinkel de grote man met drie doelpunten.

Een kans van Reza Ghoochannejhad in de eerste minuut bleek niet het startschot van een galavoorstelling van sc Heerenveen. Vitesse was in de beginfase oppermachtig. Al na vier minuten kon Heerenveen-doelman Erwin Mulder vissen. Navarone Foor zette de aanval op en kwam via een combinatie met Milot Rashica en een goede schijnbeweging vrij voor Mulder, die hij wist te passeren. Het betekende alweer zijn vijfde doelpunt in kalenderjaar 2017, nu al zijn hoogste aantal ooit in een kalenderjaar.

Navarone Foor heeft net voor de 1-0 gezorgd.

Binnen het kwartier wist Vitesse de marge al te verdubbelen. Een hoekschop werd door Ricky van Wolfswinkel via de lat tot doelpunt gepromoveerd. Snel daarna had de spits zijn tweede van de avond kunnen maken. Een panklare voorzet van Foor, die al 39 wedstrijden geen assist heeft gegeven, werd echter op de lat gekopt. Heerenveen was in het eerste half uur absoluut kansloos in de Gelredome.

Toch kwamen de Friezen na 31 minuten spelen plotseling terug in de wedstrijd. Yuki Kobayashi ontfutselde Nathan op het middenveld de bal, waarna Ghoochannejhad Luciano Slagveer één-op-één zette. De aanvaller, die komende zomer uit Heerenveen vertrekt, schoot via de voet van Vitesse-doelman Eloy Room raak.

Na rust kwam sc Heerenveen als betere ploeg uit de kleedkamer, wat via Sam Larsson en Slagveer wat kansjes opleverde. Vitesse leek even onder druk te komen, totdat Van Wolfswinkel de wedstrijd twintig minuten voor tijd besliste. Invaller Alexander Büttner bezorgde de bal panklaar voor het doel, waardoor het voor de spits een koud kunstje was om de voorzet tot treffer te promoveren. Het was overigens nog niet genoeg voor Van Wolfswinkel, want enkele minuten later bracht hij ook nog de 4-1 op het scorebord. Door de drie treffers tegen Heerenveen tilde de spits zijn seizoenstotaal naar achttien treffers.

Het slotakkoord van het duel was echter in handen van Larsson. Met een fantastisch afstandsschot verschalkte de Zweed Room kort voor tijd, waarmee hij de eindstand op 4-2 bepaalde.