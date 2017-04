Falcao bezorgt AS Monaco riante positie bovenaan in Ligue 1

AS Monaco heeft zaterdagavond de vijfde opeenvolgende overwinning bijgeschreven in de Ligue 1. Drie dagen voor de eerste ontmoeting met Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League won Monaco met 0-1 van nummer twaalf Angers. Het team van Leonardo Jardim heeft een voorsprong van vier punten op OGC Nice en bovendien een wedstrijd meer gespeeld. Paris Saint-Germain, dat een duel tegoed heeft, volgt op zes punten van Monaco.

In het zonovergoten Stade Jean-Bouin werd voor rust niet gescoord, maar aan kansen was geen gebrek in de vermakelijke eerste helft. Het spel golfde op en neer. Radamel Falcao was na tien minuten niet succesvol op aangeven van Almamy Touré; doelman Danijel Subasic van Monaco bracht redding op schoten van Famara Diedhiou en Karl Toko Ekambi. Bovendien trok Subasic in een één-op-één-siuatie met Diedhiou aan het langste eind.

Tegen de verhoudingen in opende Monaco na een uur de score. Kamil Glik lanceerde Nabil Dirar met een fraaie lange bal, waarna de Marokkaanse Belg zijn tegenstander uitkapte in het strafschopgebied en Falcao bediende. De Colombiaan vuurde het leer vol overtuiging tegen de touwen. Naarmate de tweede helft vorderde nam de druk van Angers toe, al moest keeper Alexandre Letellier ook een paar uitstekende reddingen verrichten om de achterstand niet te laten oplopen. Vlak voor tijd belandde een kopbal van Diedhiou nog op de paal.