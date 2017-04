Griezmann scoorde vandaag tegen toekomstige club

(The Sun)

Spelers van West Ham United hoeven voorlopig niet te rekenen op nieuwe contracten. Alle gesprekken zijn stilgelegd tot de club zich veilig heeft gespeeld in de Premier League. (The Sun)

Volgens de zaakwaarnemer van Elseid Hyasaj is er Duitse en Engelse interesse in zijn cliënt. De linksback van Napoli werd eerder gelinkt aan Chelsea, Arsenal, Manchester United, Bayern München en VfL Wolfsburg. (Radio Crc)

De Fransman blijft naar verluidt nog één seizoen bij Atlético Madrid, om vervolgens naar buurman Real Madrid over te stappen.

Maximiliano Allegri gaat zijn contract bij Juventus verlengen. Beide partijen zijn tevreden over de samenwerken en gaan deze continueren tot medio 2020. (La Stampa)