Invallers redden Liverpool; Manchester City blijft in het spoor

Liverpool heeft zaterdagmiddag veerkracht getoond in het bet365 Stadium. The Reds leken tegen Stoke City opnieuw punten te gaan verspelen, maar Philippe Coutinho en Roberto Firmino, die door Jürgen Klopp buiten de basis waren gelaten, brachten in de tweede helft redding. Manchester City had weinig moeite met Hull City, waardoor het de achterstand op Liverpool, met een wedstrijd tegoed, beperkt houdt tot twee punten. Voor Jordy Clasie werd het een middag om nooit te vergeten: hij maakte met zijn eerste Premier League-goal ooit de winnende tegen West Bromwich Albion.

Stoke City - Liverpool 1-2

De middag leek voor Liverpool dramatisch te beginnen toen Xherdan Shaqiri na drie minuten het net al liet bollen. Zijn goal werd echter afgekeurd wegens buitenspel en de bezoekers leken ondanks een slechte start iets beter in de wedstrijd te komen. De beste kansen waren echter voor de thuisploeg, die dankzij Ragnar Klavan bijna een goal cadeau kregen. Marko Arnautovic schoot echter in het zijnet en pakte het presentje zo niet uit. Een veelbelovende aanval vlak voor rust leidde tot een ogenschijnlijke overtreding van Erik Pieters in het strafschopgebied op Ben Woodburn, maar Mike Dean wilde van niets weten.

In de daaropvolgende counter van the Potters ging het vervolgens van kwaad tot erger voor Liverpool: Shaqiri ging gemakkelijk voorbij Klavan, waarna hij Jonathan Walters in staat stelde de 1-0 binnen te prikken. Klopp greep in de tweede helft in door Coutinho en Firmino in te brengen en dat bleek de juiste keuze te zijn. De eerstgenoemde stond twintig minuten voor tijd op de goede plek om een rebound binnen te knallen en de tweede zorgde twee minuten later, op aangeven van Georginio Wijnaldum, op schitterende wijze voor de 2-1. Bruno Martins Indi dacht vervolgens vlak daarna iets terug te doen voor Stoke, maar Simon Mignolet hield met een wonderbaarlijke redding de kopbal van de Nederlander uit zijn doel.

De assist van Georginio Wijnaldum is schitterend, maar de aandacht gaat toch echt uit naar de afronding van Roberto Firmino! ?? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 8 april 2017

Manchester City - Hull City 3-1

Hull ontsnapte in de afgelopen weken dankzij twee goede wedstrijden tegen West Ham United en Middlesbrough uit de degradatiezone, maar slaagde er niet in deze lijn door te trekken in het Etihad Stadium. The Tigers mochten van geluk spreken dat de doelpuntenproductie voor rust slechts beperkt bleef tot een eigen goal van Ahmed Elmohamady, want City was in eigen huis oppermachtig. David Silva, Leroy Sané, Yaya Touré en Sergio Agüero lieten echter allen na om het net achter Eldin Jakupovic te laten bewegen.

Na de onderbreking was het dan toch al snel opnieuw raak. Raheem Sterling trok de verdediging van Hull open, waarna het voor Agüero een koud kunstje was om vanaf een paar meter voor de doellijn af te ronden. Hiermee leek de wedstrijd in de tas te zitten voor de mannen van Josep Guardiola en City nam duidelijk wat gas terug. Dit betekende echter niet dat het gedaan was met de doelpunten in het Etihad, want Fabian Delph knalde met nog ruim 25 minuten te gaan ook de 3-0 binnen. Vlak voor tijd liet ook Hull dan toch nog iets zien: Andrea Ranocchia kreeg net genoeg ruimte op uit te halen en schoot het leer voorbij Claudio Bravo.

West Bromwich Albion - Southampton 0-1

West Bromwich verliest niet vaak voor eigen publiek en startte ook tegen Southampton fris aan de wedstrijd. Na de hoopgevende openingsfase kwamen de bezoekers echter op voorsprong via Jordy Clasie, die zijn eerste doelpunt in de Premier League maakte. Dusan Tadic legde de bal terug op Clasie, wiens strakke uithaal doelman Ben Foster te machtig was. Shane Long liet vlak voor rust na om er 0-2 van te maken. In de tweede helft veranderde de score niet meer. West Bromwich was wel dichtbij via Salomón Rondón en Hal Robson-Kanu, terwijl Nathan Redmond en Tadic de zege veilig konden stellen voor de bezoekers.