Schalke waarschuwt Ajax met doelpuntenfestijn tegen Jonker en Bazoer

RB Leipzig heeft de druk op Bayern München, dat zaterdagavond zelf aantreedt tegen Borussia Dortmund, weer iets verhoogd. De nummer twee van de Bundesliga leek tegen Bayer Leverkusen aan te sturen op puntverlies, maar een doelpunt in extremis van Yussuf Poulsen zorgde toch voor een driepunter, waardoor Leipzig nu zeven punten minder heeft dan Der Rekordmeister. Voor Andries Jonker en Riechedly Bazoer, die de negentig minuten volmaakte bij VfL Wolfsburg, werd het een middag om snel te vergeten: Die Wölfe gingen kansloos onderuit bij Schalke 04, dat zo een flinke waarschuwing aan het adres van Europa League-tegenstander Ajax afleverde. Donderdag staat de heenwedstrijd in Amsterdam op het programma.

Schalke 04 - VfL Wolfsburg 4-1

De ploeg van Jonker kon bij een goed resultaat in Gelsenkirchen weer een beetje los komen van de degradatiezone, maar na zes minuten werd al duidelijk dat dit een moeilijk verhaal zou worden. Guido Burgstaller ontving de bal van Max Meyer in de zestien, waarna hij af kon drukken voor de 1-0. Een kwartier later leek het duel al gespeeld toen ook Leon Goretzka zijn naam op het scorebord zette: de gewilde middenvelder liet Koen Casteels uit de rebound kansloos. Na rust ging Schalke verder waar het gebleven was en liep via Daniel Caligiuri en opnieuw Burgstaller verder uit. Na een overtreding van Matija Nastasic in de zestien verzachtte Mario Gómez de eindstand vanaf de stip iets voor de bezoekers.

RB Leipzig ontsnapte op het nippertje aan puntverlies

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 1-0

RB Leipzig was een dramatisch seizoen doormakend Leverkusen in de eerste helft zoals verwacht wel de baas, maar dit overwicht leidde nauwelijks tot gevaarlijke momenten voor het doel van Bernd Leno. Na drie minuten moest de doelman wel in actie komen bij een goede mogelijkheid van Marcel Sabitzer en met nog een ruim kwartier te gaan kon hij opgelucht ademhalen toen Emil Forsberg zijn poging net langs de verkeerde kant van de paal stuurde.

In de tweede helft kreeg Timo Werner met nog twintig minute te gaan een grote kans om iets te doen voor Die Rote Bullen toen hij uit mocht halen in de zestien. Zijn poging ging echter hoog over, waardoor de brilstand bleef staan. Een rode kaart in de slotminuut voor Willi Orban leek vervolgens de teleurstellende middag voor de Bundesliga-revelatie compleet te maken, maar Poulsen zorgde voor een wonderlijke ontsnapping. De invaller mocht op aangeven van Forsberg uithalen en passeerde Leno via de binnenkant van de paal.

Hamburger SV - TSG Hoffenheim 2-1

Het team van Julian Nagelsmann had in de eerste helft een flinke kluif aan HSV, dat goed druk zette en via een vrije trap van Aaron Hunt de leiding nam. Een fout van Matthias Ostrzolek, een onnodige charge op Ermin Bicakcic in het strafschopgebied, leidde echter de 1-1 van de bezoekers in: Andrej Kramaric schoot vanaf elf meter de gelijkmaker en ook de ruststand op het scorebord. Hoffenheim kwam sterker uit de rust, maar naarmate de tweede helft vorderde, liet ook HSV zich niet onbetuigd. Een kwartier voor tijd zetten die Rothosen de 2-1 op het scorebord. Bobby Wood ging alleen op doelman Oliver Baumann af en stelde Hunt in staat om zijn tweede van de middag te maken. HSV neemt door de overwinning wat verder afstand van de rode streep.