Enorme misser Janssen wordt oppermachtig Tottenham niet fataal

Tottenham Hotspur heeft de druk op koploper Chelsea zaterdagmiddag flink opgevoerd. Het elftal van Mauricio Pochettino had met Vincent Janssen in de basisopstelling geen kind aan middenmoter Watford en nadert de Londense titelrivaal tot op vier punten in de Premier League: 4-0. Chelsea komt later op de dag nog wel in actie tegen AFC Bournemouth, maar zal onder de indruk zijn geweest van het machtsvertoon waarmee Tottenham Watford over de knie legde op het eigen White Hart Lane.

Janssen kon ondanks de rentree van clubtopscorer Harry Kane in de wedstrijdselectie rekenen op een basisplaats bij the Spurs. De Oranje-international begon in de punt van de aanval en baarde na ruim een kwartier spelen opzien door een opgelegde kans om zeep te helpen. Janssen had de bal voor het intikken op de doellijn na een perfecte voorzet van rechtervleugelverdediger Kieran Trippier, maar de dwarsligger bracht uiteindelijk redding voor Watford, dat zich met Daryl Janmaat en Nordin Amrabat binnen de lijnen zeker niet verstopte in het eerste half uur.

Eric Dier nam de tweede treffer van 'the Spurs' voor zijn rekening.

Het team van Walter Mazzarri kreeg enkele goede mogelijkheden, maar keek halverwege toch tegen een reeds onoverbrugbare achterstand aan. Eric Dier verdubbelde op slag van rust de voordelige marge voor Tottenham, nadat paradepaardje Dele Alli vlak daarvoor op fraaie wijze de score had geopend. De aanvallende middenvelder schilderde het leder van buiten het strafschopgebied in de winkelhaak en zette de Londense formatie zo op het goede spoor. Heung-Min Son bepaalde vervolgens met een afstandsstand de ruststand op 3-0.

Daarmee was de honger echter nog niet gestild voor de thuisploeg. Tottenham kwam furieus uit de kleedkamer en completeerde het kwartet tien minuten na de onderbreking via Son. De Zuid-Koreaan nam de bal in één keer op de slof na een hoge pass van Trippier en verergerde daarmee de sportieve malaise voor ex-PSV'er Heurelho Gomes. Janssen was in oktober vorig jaar voor het laatst trefzeker in de competitie en de spits wist daar ook tegen Watford geen verandering in te brengen. Na ruim een uur maakte hij plaats voor Kane, die gedreven inviel maar het scorebord niet meer in beweging zag komen.