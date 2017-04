Kanté blijft nuchter: 'Ik ben niet een van de beste middenvelders’

N'Golo Kanté is bezig aan een sterk seizoen in het shirt van Chelsea, maar de Fransman blijft nuchter onder alle lof die hij toegezwaaid krijgt. De 25-jarige middenvelder kan zich naar eigen zeggen nog op veel vlakken verbeteren en kijkt daarbij naar enkele teamgenoten.

"Ik behoor nog niet tot de beste middenvelders ter wereld", vertelt Kanté in gesprek met de Daily Mirror. "Ik kan me op tactisch gebied nog verbeteren, terwijl in aanvallend opzicht mijn laatste pass en schot voor verbetering vatbaar zijn. Ik speel met getalenteerde spelers als Cesc Fàbregas, Nemanja Matic en Nathaniel Chalobah, spelers met verschillende stijlen. Ik kan van iedereen leren", aldus de international van Frankrijk.

Kanté werd afgelopen zomer door Chelsea voor circa veertig miljoen euro opgepikt bij Leicester City, waarmee hij vorig seizoen kampioen van Engeland werd. De kuitenbijter is een vaste waarde in het elftal van Antonio Conte en is hard op weg naar zijn tweede landstitel op rij; the Blues genieten momenteel een voorsprong van zeven punten op naaste achtervolger Tottenham Hotspur.